В Алтайском крае завершили ремонт федеральной трассы на Казахстан

Реконструкция федеральной дороги А-322 по направлению Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан завершена, сообщили в региональном минтрансе. Участок трассы с 173 по 175 км в Шипуновском районе планируют открыть в начале августе, на три месяца раньше установленного срока.

Четырехполосный участок этой дороги был построен около 50 лет назад и серьезному ремонту прежде не подвергался. Диагностика трассы показала, что износ конструктивных слоев составил порядка 50%. Иными словами — автодорога оказалась непригодной и опасной для движения.

В ходе реконструкции было усилено дорожное полотно, а старое разрушенное покрытие заменили новым — цементобетонным.

«Цементобетон лежит в основании федеральных дорог в регионе, он обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции дорожной одежды. В качестве покрытия впервые применили его именно на этом участке. Для нас это был первый опыт, но подрядная организация справилась на три месяца раньше срока. Сейчас все работы завершены, к качеству замечаний нет, идет оформление документации ко вводу объекта», — пояснил главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко.

Рядом с отремонтированным участком организовали две транспортные стоянки и систему водоотвода. Дорожники также высадили 3,5 тыс. деревьев (в основном сеянцы сосны) в границах пострадавшего от пожаров прошлых лет Угловского района.

Пока шел ремонт этой дороги движение транспорта осуществлялось по объездному пути.

Уже в начале августа транспортный поток вернут на четырехполосную и обновленную трассу, а на выезде из Шипуново установят дополнительные дорожные знаки.