В Алтайском крае завершили ремонт федеральной трассы на Казахстан

Четырехполосный участок этой дороги был построен около 50 лет назад и серьезному ремонту прежде не подвергался. Диагностика трассы показала, что износ конструктивных слоев составил порядка 50%. Иными словами — автодорога оказалась непригодной и опасной для движения.
В ходе реконструкции было усилено дорожное полотно, а старое разрушенное покрытие заменили новым — цементобетонным.
«Цементобетон лежит в основании федеральных дорог в регионе, он обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции дорожной одежды. В качестве покрытия впервые применили его именно на этом участке. Для нас это был первый опыт, но подрядная организация справилась на три месяца раньше срока. Сейчас все работы завершены, к качеству замечаний нет, идет оформление документации ко вводу объекта», — пояснил главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко.
Рядом с отремонтированным участком организовали две транспортные стоянки и систему водоотвода. Дорожники также высадили 3,5 тыс. деревьев (в основном сеянцы сосны) в границах пострадавшего от пожаров прошлых лет Угловского района.
Пока шел ремонт этой дороги движение транспорта осуществлялось по объездному пути.
Уже в начале августа транспортный поток вернут на четырехполосную и обновленную трассу, а на выезде из Шипуново установят дополнительные дорожные знаки.