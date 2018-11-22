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В Алтайском крае жестко столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

На трассе в Алтайском крае утром 22 ноября произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИББД региона.

ДТП в Алтайском крае 22 ноября.
ДТП в Алтайском крае 22 ноября.
Павел Шестаков в vk.com/barneos22

ДТП случилось в 7:40 на 169 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, автомобиль Honda Saber под управлением 31-летнего водителя двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ 33022−03, которым управлял 29-летний водитель, и Mazda MPV, за рулем которой была 39-летняя женщина. После этого произошло столкновение с ВАЗ-21093 под управлением 30-летнего мужчины.

ДТП в Алтайском крае 22 ноября.
ДТП в Алтайском крае 22 ноября.
Павел Шестаков в vk.com/barneos22

В результате аварии пострадали водитель Mazda и пассажир ВАЗа. Им оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.

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