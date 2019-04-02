В алтайском МВД не увидели коррупции в родственной связи сотрудника ГИБДД и установщика дорожных знаков

ГУ МВД по Алтайскому краю не нашло коррупционных нарушений в родственной связи между учредителем компании «Дорожные знаки Алтая» и сотрудником ГИБДД, который отвечал за организацию дорожного движения в Барнауле. Общественники, которые поднимали вопрос об этом родстве, не согласны с такой оценкой. Результаты проверки стали известны « Банкфаксу ».

Что показала проверка

В ГУ МВД объяснили: установка, содержание и обслуживание знаков — полномочия муниципалитета. Контракты на это заключает администрация города. Сотрудники ГИБДД, в том числе и Андрей Дорош, не участвуют в этом процессе.

В то же время ГИБДД выдает предписания по выявленным недостаткам. Однако в ГУ МВД отмечают, что их получает собственник дорог, а подрядчики. По сути, руководство алтайской полиции повторило объяснения самого Андрея Дороша, которые он давал altapress.ru.

Что смущает наблюдателей

Аргумент о том, что ГИБДД не влияет на работу подрядчика, несостоятелен, считает участник барнаульского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен. Он объясняет: улично-дорожная сеть в реальности не может соответствовать всем требованиям и нормативам, потому что у города на это не хватает денег. Поэтому приходится расставлять приоритеты, и в этом большую роль играет ГИБДД.

Инспекторы решают, по каким нарушениям в первую очередь выдавать предписания, а и штрафовать за невыполнение. Собственник дорог (например, администрация Барнаула) вынужден работать исходя из этих требований ГИБДД, а не собственного мнения. Соответственно, и транслировать эту политику подрядчику.

Дорожные знаки в Барнауле Анна Зайкова

Игорь Янцен последовательно критикует эту политику. Например, он указывает на то, что Барнаул тратит из городского бюджета 20 млн рублей ежегодно на установку ограждений для пешеходов. Это бесполезная для безопасности горожан мера, но она позволяла зарабатывать компании «Дорожные знаки Алтая», которая их производит и устанавливает.

Также собеседник altapress.ru отмечает, что в Барнауле для обозначений мест парковки инвалидов массово использовали комбинации, не соответствующие ПДД и нормативам, но в ГИБДД на это не реагировали.

Почему стали проводить проверку

В конце февраля стало известно, что учредитель компании «Дорожные знаки Алтая» Галина Иванина с большой долей вероятности приходится тещей Андрею Дорошу, который до конца 2018 года был начальником отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД Барнаула. В телеграм-каналах стали обсуждать, что это может создать почву для коррупционных преступлений. Андрей Дорош и представитель компании «Дорожные знаки Алтая» заявили altapress.ru, что не видят конфликта интересов.

«Дорожные знаки Алтая» проиграли в Барнауле

На фоне этого скандала компания «Дорожные знаки Алтая» в марте впервые за несколько лет проиграла аукцион на установку дорожных знаков и нанесение разметки по всему Барнаулу. Подряд достался компании «Транссвет». Стоимость контракта во время торгов снизилась с 40 до 32 млн рублей.