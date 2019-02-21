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Автоновости

Алтайским автомобилистам выписали штрафов больше чем на 800 млн рублей

В Алтайском крае в 2018 году на автомобилистов-нарушителей наложили штрафов на 846 млн рублей, сообщил начальник алтайской ГИБДД Владислав Перцев.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

В 2017 году эта цифра составляла 780 млн рублей. В ведомстве отмечают, что выросло число штрафов, выписанных благодаря системам фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Владислав Перцев также сообщил, что автомобилисты стали активнее оплачивать штрафы в течение 20 дней — за это они получают скидку 50%.

За 2018 год стало больше автомобилистов, которых оштрафовали за неправильную парковку. Находить нарушителей полицейским часто помогают жители региона.

Владислав Перцев,
начальник УГИБДД ГУ МВД России:

В ГИБДД присылают информацию с фотографиями и видео неправильной парковки. Мы начинаем расследование, выясняем все обстоятельства и привлекаем виновных к административной ответственности.

В 2018 году на спецстоянку в Барнауле поместили больше 7 тысяч автомобилей. Для поиска нарушителей иногда полицейские используют специальные устройства — парконы. Они фиксируют нарушения правил парковки прямо из патрульных автомобилей.

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