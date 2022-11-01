В автобусах Барнаула стали появляться «льготы» для участников СВО

В Барнауле в одном из автобусов горожане заметили объявление о льготе для участников СВО.

Одна из пассажирок заметила странную надпись в маршрутке № 77, разрешающую бесплатный проезд тем, кто участвует в военных действиях «на благо России». Также к бумажке прицепили Георгиевскую ленту.

Непонятно, почему водители автобуса решили ввести такую льготу и законно ли это.

Маршрутка 77. ССО.

«Может, водитель оплачивает проезд из своего кармана?» — поинтересовалась жительница Барнаула.

Сейчас в некоторых автобусах действует подобная официальная льгота только для участников ВОВ.

В Барнауле расторгли контракт с перевозчиком, обслуживавшим маршрут № 17.