В Барнауле арестовали директора компании «Энергострой», обвиняемого в хищении более 10 млн рублей

Компания, руководителем которой был обвиняемый, заключил с Упрдор «Алтай» государственный контракт, в рамках которого должен был оборудовать освещением участок дороги Чуйского тракта. Для выполнения работ он использовал некачественные материалы.
Однако заказчику были предъявлены недостоверные документы, свидетельствующие об обратном. По ним обвиняемый и обогатился, получив и похитив более 10 млн рублей.
Силовики провели проверку. В ходе предварительного следствия и были установлены факты, ставшие основанием для обвинения директора «Энергостроя» в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК России, а именно в мошенничестве в особо крупном размере.
«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц», — отметили в пресс-службе УФСБ.
Силовики настояли на мере пресечения в виде заключения под стражу. Центральный районный суд вынес решение удовлетворить ходатайство и отправить директора подрядной организации за решетку на два месяца.
Справка
Компания «Энергострой» выполняла работы по госконтракту, заключенного с Упрдор «Алтай» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».