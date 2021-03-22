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Автоновости

В Барнауле арестовали директора компании «Энергострой», обвиняемого в хищении более 10 млн рублей

Руководителю подрядной организации «Энергострой» было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта, заключенного с Упрдор «Алтай». Речь идет о работах по модернизации автомобильной дороги Р-256 Чуйского тракта. Размер хищения — более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

Компания, руководителем которой был обвиняемый, заключил с Упрдор «Алтай» государственный контракт, в рамках которого должен был оборудовать освещением участок дороги Чуйского тракта. Для выполнения работ он использовал некачественные материалы.

Реконструкция Чуйского тракта.
Реконструкция Чуйского тракта.
ФКУ Упрдор «Алтай»

Однако заказчику были предъявлены недостоверные документы, свидетельствующие об обратном. По ним обвиняемый и обогатился, получив и похитив более 10 млн рублей.

Силовики провели проверку. В ходе предварительного следствия и были установлены факты, ставшие основанием для обвинения директора «Энергостроя» в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК России, а именно в мошенничестве в особо крупном размере.

«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц», — отметили в пресс-службе УФСБ.

Наручники.
Наручники.
СС0

Силовики настояли на мере пресечения в виде заключения под стражу. Центральный районный суд вынес решение удовлетворить ходатайство и отправить директора подрядной организации за решетку на два месяца.

Справка

Компания «Энергострой» выполняла работы по госконтракту, заключенного с Упрдор «Алтай» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

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