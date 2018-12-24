В Барнауле автобус № 113д изменит схему движения

Сейчас регулярный пригородный маршрут ходит по схеме «Урожайный — Березовка — Научный Городок», согласно сайту aviaf.ru. Однако с 2019 года транспорт будет ездить по схеме «Березовка — Научный Городок».
В связи с этим автобусный маршрут № 117э «Докучаево — Новомихайловское кладбище» будет ходить круглогодично.
Расписание движения маршрута № 113д (ежедневно):
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отправление автобуса из поселка Березовка — в 07:00, 08:25, 11:20, 13:10, 16:10, 18:00.
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отправление автобуса из Научного Городка — 07:30, 10:25, 12:15, 15:15, 17:05, 18:30.
Расписание движения маршрута № 117э (ежедневно, кроме понедельника и вторника):
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отправление автобуса с остановки «Докучаево» — 08:40, 10:03, 11:33, 13:33
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отправление автобуса с остановки «Новомихайловское кладбище» — 09:20, 10:50, 12:20, 14:20.