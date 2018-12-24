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Автоновости
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В Барнауле автобус № 113д изменит схему движения

С 1 января 2019 года в Барнауле изменится схема движения автобуса № 113д. Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок, сообщает мэрия.

Автобус в Барнауле.
Автобус в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сейчас регулярный пригородный маршрут ходит по схеме «Урожайный — Березовка — Научный Городок», согласно сайту aviaf.ru. Однако с 2019 года транспорт будет ездить по схеме «Березовка — Научный Городок».

Схема движения автобуса №113д в Барнауле.
Схема движения автобуса № 113д в Барнауле.
barnaul.org

В связи с этим автобусный маршрут № 117э «Докучаево — Новомихайловское кладбище» будет ходить круглогодично.

Расписание движения маршрута № 113д (ежедневно):

  • отправление автобуса из поселка Березовка — в 07:00, 08:25, 11:20, 13:10, 16:10, 18:00.

  • отправление автобуса из Научного Городка — 07:30, 10:25, 12:15, 15:15, 17:05, 18:30.

Расписание движения маршрута № 117э (ежедневно, кроме понедельника и вторника):

  • отправление автобуса с остановки «Докучаево» — 08:40, 10:03, 11:33, 13:33

  • отправление автобуса с остановки «Новомихайловское кладбище» — 09:20, 10:50, 12:20, 14:20.

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