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Автоновости

В Барнауле автобус перегородил дорогу и зацепил несколько авто

Вечером 15 ноября в Барнауле на перекрестке ул. Попова и Павловского тракта автобус попал в ДТП, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДПС в Барнауле.
ДПС в Барнауле.
Михаил Хаустов

Известно, что автобус № 20 столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado и задел еще авто.

ДТП на ул. Попова.
ДТП на ул. Попова.
«Инцидент Барнаул»

Из-за ДТП три полосы оказалось перекрыто.

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