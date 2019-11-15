В Барнауле автобус перегородил дорогу и зацепил несколько авто

Известно, что автобус № 20 столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado и задел еще авто.
ДТП на ул. Попова.
«Инцидент Барнаул»
Из-за ДТП три полосы оказалось перекрыто.
Вечером 15 ноября в Барнауле на перекрестке ул. Попова и Павловского тракта автобус попал в ДТП, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Известно, что автобус № 20 столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado и задел еще авто.
Из-за ДТП три полосы оказалось перекрыто.
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