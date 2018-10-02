В Барнауле автобус врезался в опору моста и парализовал проспект Строителей

В Барнауле днем 2 октября пассажирский автобус врезался в опору моста на проспекте Строителей, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП произошло в 15:42. По предварительной информации, водитель автобуса Hyundai County врезался в опору моста. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие и в каком состоянии находятся пассажиры. К мосту приехали минимум три автомобиля скорой помощи.

На месте аварии образовались серьезные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движение на проспекте Строителей не превышает 5 км/ч. Там движение парализовано от Павловского тракта до проспекта Ленина.

Пробка из-за ДТП 2 октября. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

Постепенно пробка образуется и на Павловском тракте.

Пробка из-за ДТП 2 октября. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

Барнаульцы советуют водителям заранее выбирать пути объезда. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.