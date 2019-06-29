В Барнауле автомобиль на высокой скорости врезался в клумбу

Авария произошла около остановки «Бия». Очевидцы сообщают, что водитель «летел» на большой скорости.
На место ДТП приехала карета скорой помощи и сотрудники МЧС. О состоянии водителя неизвестно.
29 июня в Барнауле на улице Малахова водитель легкового автомобиля врезался в каменную конструкцию клумбы, пишет «Барнаул22». В результате столкновения передняя часть машины оказалась смята.
Авария произошла около остановки «Бия». Очевидцы сообщают, что водитель «летел» на большой скорости.
На место ДТП приехала карета скорой помощи и сотрудники МЧС. О состоянии водителя неизвестно.
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