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Автоновости

В Барнауле автомобиль такси сбил женщину на пешеходном переходе

В районе новостроек на пешеходном переходе автомобиль с наклейками сервиса «Яндекс.Такси» сбил женщину, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на ул. Ускова.
ДТП на ул. Ускова.
"Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на пересечении улиц Балтийской и Ускова. На женщину наехала Lada Granta. По словам очевидцев, пострадавшая отделалась ссадинами.

ДТП на ул. Ускова.
ДТП на ул. Ускова.
«Инцидент Барнаул».

Судя по фото, женщине помог водитель иномарки.

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