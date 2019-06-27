В Барнауле автомобиль такси сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло на пересечении улиц Балтийской и Ускова. На женщину наехала Lada Granta. По словам очевидцев, пострадавшая отделалась ссадинами.
ДТП на ул. Ускова.
«Инцидент Барнаул».
Судя по фото, женщине помог водитель иномарки.
В районе новостроек на пешеходном переходе автомобиль с наклейками сервиса «Яндекс.Такси» сбил женщину, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло на пересечении улиц Балтийской и Ускова. На женщину наехала Lada Granta. По словам очевидцев, пострадавшая отделалась ссадинами.
Судя по фото, женщине помог водитель иномарки.
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