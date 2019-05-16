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Автоновости

В Барнауле автомобиль Toyota сбил девочку на самокате

В Барнауле вечером 15 мая автомобиль Toyota сбили девочку, которая ехала на самокате, сообщили altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.

Девочка на самокате.
Девочка на самокате.
Открытые источники в интернете (СС0)

ДТП произошло в 17:30 на улице 40 лет Октября, 35. Автомобиль Toyota Vista Ardeo сбил 9-летнюю девочку. Она ехала на самокате не по пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил ушибы, госпитализация не потребовалась.

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