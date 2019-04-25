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Автоновости

В Барнауле автомобиль Toyota влетел в забор

В Барнауле в ночь с 24 на 25 апреля автомобиль Toyota Mark II врезался в забор, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Ночное ДТП в Барнауле.
Ночное ДТП в Барнауле.
Сергей Моисеенко в vk.com/barneos22

На снимках с места аварии видно, что автомобиль получил заметные повреждения. Сильнее всего пострадала передняя часть.

В ГИБДД Барнаула altapres.ru сообщили, что в этом ДТП пострадавших нет.

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