В Барнауле автомобиль Toyota влетел в забор

На снимках с места аварии видно, что автомобиль получил заметные повреждения. Сильнее всего пострадала передняя часть.
В ГИБДД Барнаула altapres.ru сообщили, что в этом ДТП пострадавших нет.
В Барнауле в ночь с 24 на 25 апреля автомобиль Toyota Mark II врезался в забор, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».
На снимках с места аварии видно, что автомобиль получил заметные повреждения. Сильнее всего пострадала передняя часть.
В ГИБДД Барнаула altapres.ru сообщили, что в этом ДТП пострадавших нет.
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