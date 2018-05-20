В Барнауле автомобиль выбросило на трамвайные рельсы

Утром 20 мая в Барнауле произошло ДТП с участием иномарки. Машину на скорости занесло, она выкатилась на трамвайные пути и перекрыла движение трамваев, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

Авария произошла на улице Попова около остановки "Сухой лог". Автомобиль свернул металлические ограждения и встал на рельсах. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.