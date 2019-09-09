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Автоновости

В Барнауле автомобиль вылетел на рельсы и блокировал движение трамваев

ДТП, в результате которого было временно блокировано движение трамваев, произошло в нагорной части Барнаула утром 9 сентября.

ДТП на улице Аванесова в Барнауле.
ДТП на улице Аванесова в Барнауле.
vk.com/incident22.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», авария случилась на улице Аванесова.

«В результате ДТП один из автомобилей оказался на рельсах, движение трамваев в город заблокировано», — отмечает автор заметки.

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