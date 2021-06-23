В Барнауле «бешеная» Lada Granta протаранила припаркованные машины и неторопливо скрылась с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на углу улиц Юрина и Матросова. Водитель автомобиля Lada Granta, ударил две припаркованные машины и скрылся с места ДТП, поделился паблик «Инцидент. Барнаул».

В Барнауле водитель Lada Granta протаранил две машины и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел вечером. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения. Его опубликовали на странице сообщества. Голос очевидца за кадром отметил, что виновника можно будет без труда найти.

На кадрах видео было запечатлено, как отечественная легковушка на большой скорости влетает во двор дома на ул. Матросова, 120 и таранит два стоящих на парковочных местах автомобиля, останавливается, разворачивается и медленно уезжает с места аварии в неизвестном направлении.

«Написано заявление в полицию. Найти владельца дело времени. Может проснется совесть и сам объявится», — написала подписчица паблика Евгения.

Подробности ДТП уточняются.