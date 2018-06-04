В Барнауле частично перекроют три улицы до середины лета

Проезд ограничат по улице Заринской в районе жилых домов №60а, 70а по Павловскому тракту, с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части улицы Заринской с 1—15 июня.

По ул. Власихинской в районе домов №59г/11 и №59г/17 и ул. Молодежной в районе жилых домов №66 и №51с ограничением движения транспорта по одной полосе нечетной стороны улицы Власихинской с 1 июня по 16 июля.

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