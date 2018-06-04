Автоновости

В Барнауле частично перекроют три улицы до середины лета

Сегодня, 09:59.
Автоновости

В Барнауле перекроют движение на улицах Заринской, Власихинской и Молодежной, сообщают на сайте мэрии. Администрация города будет ремонтировать тепловые сети, для этого придется частично или полностью перекрыть автомобильное движение.

Ремонт дороги и трамвайных путей.
Ремонт дороги и трамвайных путей. Фото : altapress.ru.

Проезд ограничат по улице Заринской в районе жилых домов №60а, 70а по Павловскому тракту, с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части улицы Заринской с 1—15 июня.
По ул. Власихинской в районе домов №59г/11 и №59г/17 и ул. Молодежной в районе жилых домов №66 и №51с ограничением движения транспорта по одной полосе нечетной стороны улицы Власихинской с 1 июня по 16 июля.

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