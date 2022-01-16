В Барнауле досрочно возобновили движение по площади Сахарова

Напомним, с 14 января на площади Сахарова приступили к демонтажу новогоднего городка. Данные работы планировали завершить до вечера 17 января.
«По состоянию на 16 января работы завершены в полном объеме, демонтированы дорожные знаки, запрещающие движение транспорта, восстановлена работа светофорного объекта на пересечении проспекта Социалистического с улицей Мерзликина», — рассказали в мэрии.
Открыто движение транспорта на участке проспекта Социалистического — от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
Ранее altapress.ru показал, как на площади Сахарова разбирают главную елку города.