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В Барнауле досрочно возобновили движение по площади Сахарова

В Барнауле убрали новогодний городок раньше срока и возобновили движение по площади Сахарова, сообщает мэрия города.

В Барнауле возобновили движение по площади Сахарова.
В Барнауле возобновили движение по площади Сахарова.
barnaul.org.

Напомним, с 14 января на площади Сахарова приступили к демонтажу новогоднего городка. Данные работы планировали завершить до вечера 17 января.

«По состоянию на 16 января работы завершены в полном объеме, демонтированы дорожные знаки, запрещающие движение транспорта, восстановлена работа светофорного объекта на пересечении проспекта Социалистического с улицей Мерзликина», — рассказали в мэрии.

Открыто движение транспорта на участке проспекта Социалистического — от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Ранее altapress.ru показал, как на площади Сахарова разбирают главную елку города.

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