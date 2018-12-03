В Барнауле ДТП на путях парализовало движение трамваев

Свидетели ДТП отмечают, что оно произошло на улице Попова в районе фитнес-клуба «Адриатика». Движение трамваев временно было парализовано.
О пострадавших не сообщается.
В Барнауле днем 3 декабря столкнулись трамвай и автомобиль Toyota Сamry. На месте аварии некоторые время было парализовано движение трамваев, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул»
Свидетели ДТП отмечают, что оно произошло на улице Попова в районе фитнес-клуба «Адриатика». Движение трамваев временно было парализовано.
О пострадавших не сообщается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter