В Барнауле после ДТП автомобиль съехал с дороги и угодил на сугроб

Авария произошла на Змеиногорском тракте в районе Телецентра. На снимке с места ДТП видно, что от удара автомобиль получил повреждения. О пострадавших не сообщается.
Барнаульцы сообщают, что на месте аварии собирается пробка.
В Барнауле утром 21 ноября автомобиль Mazda после ДТП наехал на сугроб, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».
Авария произошла на Змеиногорском тракте в районе Телецентра. На снимке с места ДТП видно, что от удара автомобиль получил повреждения. О пострадавших не сообщается.
Барнаульцы сообщают, что на месте аварии собирается пробка.
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