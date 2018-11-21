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В Барнауле после ДТП автомобиль съехал с дороги и угодил на сугроб

В Барнауле утром 21 ноября автомобиль Mazda после ДТП наехал на сугроб, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
Юлия Лопухина в vk.com/barneos22

Авария произошла на Змеиногорском тракте в районе Телецентра. На снимке с места ДТП видно, что от удара автомобиль получил повреждения. О пострадавших не сообщается.

Барнаульцы сообщают, что на месте аварии собирается пробка.

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