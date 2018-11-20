Семья погибших в резонансом ДТП с Infiniti в Барнауле отсудила около 900 тысяч рублей

Суд обязал выплатить дочери погибших в ДТП с Infiniti в Барнауле 895 тысяч рублей. Иск подавала бабушка несовершеннолетней, пишет прокуратора Алтайского края.

Напомним, ДТП произошло ночью 30 июля 2017 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. Водитель Infiniti Q50 превысил максимально допустимую скорость и совершил небезопасный поворот направо. В результате его автомобиль столкнулся с Toyota Corolla, где сидели 38-летние супруги. Оба они погибли на месте от полученных травм.

У погибших остался несовершеннолетний ребенок. Владелец Infiniti и его пассажир серьезных травм не получили.

Уголовное дело прекратили за примирением сторон. По вопросу выплаты страхового возмещения истица, представляющая интересы дочери погибших, обратилась в страховую компанию. Однако ответчик отказался платить добровольно.

Истица обратилась в суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда, — отмечают в ведомстве.

Эти требования удовлетворили. Кроме страхового возмещения, которое составило 475 тысяч рублей, дочь погибших в резонансном ДТП получит 150 тысяч рублей штрафа, а также 250 тысяч рублей неустойки. Моральный вред оценили в 20 тысяч рублей.