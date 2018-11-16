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Автоновости
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В алтайской ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором сгорели автомобили

В Алтайском крае днем 16 ноября столкнулись автомобили Toyota и «Газель». После ДТП автомобили загорелись. В аварии пострадали два человека, сообщает ГИБДД региона.

ДТП на алтайской трассе 16 ноября.
ДТП на алтайской трассе 16 ноября.
Олеся Жданова в vk.com/incident_22

ДТП произошло в 13 часов на 424 км Чуйского тракта на дороге «Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией».

По предварительной информации, автомобиль Toyota Noah ехал со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска. Водитель не справился с управлением, машину занесло и вынесло на встречную полосу. Там Toyota столкнулась с ГАЗ-2705. После этого автомобили загорелись.

В ДТП пострадали 27-летний водитель «Газели» и его 38-летняя пассажирка. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, потребовалась госпитализация. В результате ДТП автомобили выгорели.

Автомобили после ДТП.
Автомобили после ДТП.
vk.com/avarcomdtp

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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