В серьезном ДТП в Барнауле пострадали три человека

ДТП произошло на Змеиногорском тракте, 89а в 13:50. Toyota Corolla под управлением 35-летнего водителя столкнулась с ВАЗ 21053, за рулем которого был 67-летний мужчина.
В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и два его пассажира: 69-летняя женщина и 41-летний мужчина. Им оказали помощь в горбольнице № 1, госпитализировали.
ДТП в Барнауле 11 ноября.
Никита Сницарев в vk.com/barneos22
На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения.
Полицейские проводят проверку.