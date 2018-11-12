Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 ноября -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
307

В серьезном ДТП в Барнауле пострадали три человека

В Барнауле днем 11 ноября столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ. В ДТП пострадали три человека, рассказали altapress.ru в ГИБДД города.

ДТП в Барнауле 11 ноября.
ДТП в Барнауле 11 ноября.
Никита Сницарев в vk.com/barneos22

ДТП произошло на Змеиногорском тракте, 89а в 13:50. Toyota Corolla под управлением 35-летнего водителя столкнулась с ВАЗ 21053, за рулем которого был 67-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и два его пассажира: 69-летняя женщина и 41-летний мужчина. Им оказали помощь в горбольнице № 1, госпитализировали.

ДТП в Барнауле 11 ноября.
ДТП в Барнауле 11 ноября.
Никита Сницарев в vk.com/barneos22

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Полицейские проводят проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка