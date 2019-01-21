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Автоновости
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В Барнауле ДТП парализовало движение трамваев

В Барнауле днем 21 января столкнулись Toyota Allion и трамвай. На путях временно заблокировано движение электротранспорта, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле 21 января.
ДТП в Барнауле 21 января.
Екатерина в vk.com/incident22

ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Балтийской. О пострадавших не сообщается. Барнаульцы отмечают, что на месте аварии парализовано движение трамваев.

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