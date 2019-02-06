В Барнауле ДТП парализовало движение трамваев

Барнаульцы пишут, что столкнулись несколько автомобилей. По словам горожан, на месте ДТП на Змеиногосрком тракте трамваи стоят в обе стороны. Также затруднено движение автомобилей в сторону поселка Южный.
О пострадавших не сообщается.
В Барнауле днем 6 февраля произошло ДТП на Змеиногорском тракте. Из-за аварии временно заблокировано движение трамваев, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Барнаульцы пишут, что столкнулись несколько автомобилей. По словам горожан, на месте ДТП на Змеиногосрком тракте трамваи стоят в обе стороны. Также затруднено движение автомобилей в сторону поселка Южный.
О пострадавших не сообщается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter