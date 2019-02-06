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Автоновости

В Барнауле ДТП парализовало движение трамваев

В Барнауле днем 6 февраля произошло ДТП на Змеиногорском тракте. Из-за аварии временно заблокировано движение трамваев, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле 6 февраля.
ДТП в Барнауле 6 февраля.
Татьяна в vk.com/incident22

Барнаульцы пишут, что столкнулись несколько автомобилей. По словам горожан, на месте ДТП на Змеиногосрком тракте трамваи стоят в обе стороны. Также затруднено движение автомобилей в сторону поселка Южный.

О пострадавших не сообщается.

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