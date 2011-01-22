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Автоновости

В Барнауле фура помяла маршрутку

Утром 22 января на ул. Солнечная поляна грузовик столкнулся с маршрутным такси № 54, сообщили в группе Barnaul22 свидетели.

Авария на ул. Солнечная поляна.
Авария на ул. Солнечная поляна.
Barnaul22

Авария произошла в районе остановки «Детский сад». О пострадавших не сообщается. На месте работает экипаж ДПС.

По словам барнаульцев, проезжая часть на Солнечной поляне из четырехполосной стала двухполосной из-за снежных завалов.

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