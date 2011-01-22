В Барнауле фура помяла маршрутку

Авария произошла в районе остановки «Детский сад». О пострадавших не сообщается. На месте работает экипаж ДПС.
По словам барнаульцев, проезжая часть на Солнечной поляне из четырехполосной стала двухполосной из-за снежных завалов.
Утром 22 января на ул. Солнечная поляна грузовик столкнулся с маршрутным такси № 54, сообщили в группе Barnaul22 свидетели.
Авария произошла в районе остановки «Детский сад». О пострадавших не сообщается. На месте работает экипаж ДПС.
По словам барнаульцев, проезжая часть на Солнечной поляне из четырехполосной стала двухполосной из-за снежных завалов.
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