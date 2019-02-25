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Автоновости

В Барнауле фура съехала на пешеходную дорожку

В Барнауле утром 25 февраля фура DAF съехала с проезжай части на пешеходную дорожку, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Фура съехала с дороги.
Фура съехала с дороги.
Alexander Slashyov в vk.com/barneos22

Пользователи отмечают, что все произошло на улице Аванесова, в районе бывшего кинотеатра «Алтай». По словам барнаульцев, никто не пострадал.

Напомним, 12 февраля в Барнауле после ДТП на пешеходной дорожке оказалась Toyota.

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