В Барнауле фура съехала на пешеходную дорожку

Пользователи отмечают, что все произошло на улице Аванесова, в районе бывшего кинотеатра «Алтай». По словам барнаульцев, никто не пострадал.
Напомним, 12 февраля в Барнауле после ДТП на пешеходной дорожке оказалась Toyota.
В Барнауле утром 25 февраля фура DAF съехала с проезжай части на пешеходную дорожку, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».
Пользователи отмечают, что все произошло на улице Аванесова, в районе бывшего кинотеатра «Алтай». По словам барнаульцев, никто не пострадал.
Напомним, 12 февраля в Барнауле после ДТП на пешеходной дорожке оказалась Toyota.
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