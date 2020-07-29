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29 июля
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Автоновости

В Барнауле грузовик опрокинул маршрутный автобус

ДТП произошло на пл. Баварина у Речного вокзала. Как сообщают в ГИБДД Барнаула, столкнулись грузовик Fiat и автобус Next.

Площадь Баварина. Май 2017 года.
Площадь Баварина. Май 2017 года.
Олег Богданов

Столкновение произошло в 18:00 в районе дома № 8 на пл. Баварина. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС. Сотрудники полиции предварительно установли, что водитель грузового автомобиля, мужчина 1966 года рождения, допустил столкновение с автобусом городского пассажироперевозящего маршрута № 144 под управлением водителя 1971 года рождения, в результате чего произошло опрокидывание автобуса.

В момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров, в результате происшествия водители не пострадали. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.

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