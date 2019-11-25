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Автоновости

В Барнауле грузовик врезался в пассажирский автобус на остановке

В барнаульском поселке Лесной в 11:50 на ул. Радужной в районе дома № 131 произошло ДТП с участием самосвала Hyundai и пассажирского автобуса № 20. Как сообщили в группе Barnaul22, есть пострадавшие.

ДТП с автобусом в поселке Лесной.
ДТП с автобусом в поселке Лесной.
Barnaul22

По данным ГИБДД, автобус остановился на остановке и высаживал пассажиров, когда в него въехал грузовик под управлением мужчины 1974 года рождения. Автобус получил серьезные повреждения.

Предположительно, водителю большегруза стало плохо за рулем.

ДТП с автобусом в поселке Лесной.
ДТП с автобусом в поселке Лесной.
Barnaul22

Всего в автобусе было 10 человек. Погибших нет.

Пострадали четверо: водитель автобуса 1957 года рождения и трое пассажиров, среди которых 14-летний ребенок. Всем оказали помощь. Госпитализация им не потребовалась.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула, а также бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

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