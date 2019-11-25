В Барнауле грузовик врезался в пассажирский автобус на остановке

По данным ГИБДД, автобус остановился на остановке и высаживал пассажиров, когда в него въехал грузовик под управлением мужчины 1974 года рождения. Автобус получил серьезные повреждения.
Предположительно, водителю большегруза стало плохо за рулем.
Всего в автобусе было 10 человек. Погибших нет.
Пострадали четверо: водитель автобуса 1957 года рождения и трое пассажиров, среди которых 14-летний ребенок. Всем оказали помощь. Госпитализация им не потребовалась.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула, а также бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.