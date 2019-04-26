В Барнауле хотят ликвидировать два пешеходных перехода на оживленных улицах

На проспекте Ленина и на улице А. Петрова есть небезопасные нерегулируемые переходы, и их нужно убрать. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) после анализа ситуации вместе с чиновниками и инспекторами ГИБДД.

Почему переходы предлагают убрать?

На Ленина «зебра» пролегла от угла корпуса АлтГУ на краю площади Советов до бульвара, ведущего к диагностическому центру. В ОНФ считают, что когда машины едут по проспекту из центра, из-за припаркованных справа автомобилей могут не увидеть выходящего на дорогу пешехода и не остановиться вовремя. Кроме того, всего в 90 метрах от этого перехода есть другой, регулируемый — на пересечении проспекта Ленина с ул. Молодежной.

Также ненужным признали переход на ул. А. Петрова, в районе кольцевого перекрестка с улицей Малахова. «Зебра» расположена с противоположной стороны от ТРЦ «Огни», между рестораном «Ку-ку» и местом, где раньше был рынок. После ремонта улицы в 2018 году неподалеку возле автобусной остановки появился второй переход. Соответственно, один из них лишний, уточнили altapress.ru в пресс-службе алтайского реготделения ОНФ.

Пешеходный переход , который предлагают убрать. ОНФ

Что по этому поводу думает эксперт?

В соцсетях уже раскритиковали предложение общественников. По мнению активистов сообщества «Шпиль», если не будет перехода у АлтГУ, горожанам будет менее комфортно в центре.

Ситуация неоднозначная, говорит инженер по организации дорожного движения Василий Попов. Один ГОСТ предписывает располагать пешеходные переходы не ближе 200 метров друг к другу. Исходя из этого, существующая «зебра» не соответствует нормативам.

С другой стороны, если этот переход ликвидировать, это нарушит другой ГОСТ, согласно которому расстояние между переходами не должно превышать 300 метров (от пересечения проспекта с ул. Молодежной до следующего, с ул. Димитрова — порядка 400 метров).

Василий Попов,

инженер по организации дорожного движения:

Также норматив трактует установку перехода в местах сложившейся траектории движения переходов. Необходимо посчитать трафик пешеходов через нерегулируемый переход, после чего можно сделать вывод, целесообразна ли его ликвидация. Так как в любом случае будет противоречение с нормативами, решение должны принять владельцы дороги (то есть дорожный комитет мэрии — прим.ред.).

Пешеходный переход , который предлагают убрать. ОНФ

К каким еще выводам пришли в ОНФ?

Активисты ОНФ обнаружили еще 22 нерегулируемых перехода, которые нужно переоборудовать. Семь из них на улице Юрина, пять на улице Малахова, еще пять на улице Попова, три на улице Антона Петрова и два на проспекте Ленина.

Общественники предложили конкретные меры, как сделать их безопаснее. Например, нужно установить светофор на пешеходном переходе на улице Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни», где за последние три года случилось 15 ДТП с двумя погибшими и семнадцатью ранеными.

Также светофоры предлагают поставить на пересечении улиц Попова и Антона Петрова и на проспекте Ленина в районе парка развлечений «Солнечный ветер». С 2016—2018 годы там произошло 16 ДТП, 17 человек пострадали.

В ОНФ пообещали проконтролировать, чтобы администрация Барнаула исполнила эти предложения.