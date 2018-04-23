В Барнауле хулиганы краской написали пожелания и ругательства на машинах

На машине также оставили грубо исполненный порно-комикс и матерное пожелание иметь деньги и хорошую потенцию. Машину расписали меловой краской, которая легко стирается. Более того, это был подарок на день рождения владельца авто.

Накануне в поселке Южном другие вандалы написали на ВАЗе ругательство. При этом использовали уже не меловую краску.

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