Нашли развлечение: в Барнауле хулиганы бьют светофоры кирпичами

С 2 по 5 апреля неизвестные повредили сразу три светофора в Барнауле. Они разбили фонари осколками кирпичей. Сейчас хулиганов ищет полиция. Об этом altapress.ru рассказали в "Барнаулгорсвете".
Вандалы сломали два светофора на проспекте Ленина (на пересечении с улицами Матросова и Северо-Западной), а также на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.
Алексей Юркин,
юрисконсульт "Барнаулгорсвета":
— Ущерб составил более 15 тыс. рублей. Мы написали заявления в полицию. Раньше никогда с таким не сталкивались, а сейчас это приняло массовый характер. Кто и зачем может так пакостить, непонятно. Надеюсь, в полиции это выяснят.
По его словам, работу светофоров восстановят в ближайшие дни.
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