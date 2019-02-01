В Барнауле и по краю из-за морозов часть автобусов не вышли на линию

Некоторые автобусы не смогли выехать в город из-за проблем с подачей воздуха в систему открывания дверей и тормозную систему. Транспортные средства постоят в гаражах, отогреются и неисправности уйдут, машины в течение дня выйдут на линию.
В целом перевозчики к этим морозам готовились, потому что в такие дни они зарабатывают больше, чем обычно. В частности, не было проблем с выпуском автобусов на пригородные маршруты, подчеркнули в мэрии.
Межмуниципальные перевозчики отменили 37 рейсов из барнаульского автовокзала, рассказал директор предприятия Алексей Богданов. Это около 15% от общего количества. Так, не состоятся отдельные рейсы в Тальменку, Петропавловское, Томск, Красноярск, Усть-Каменогорск, Рубцовск и Республику Алтай.
По его словам, перевозчики отказываются выходить на линию в мороз из соображений безопасности.
Напомним, 1 февраля в районе Калманки замерз автобус с 36 пассажирами, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск.