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Автоновости

В Барнауле и по краю из-за морозов часть автобусов не вышли на линию

Утром 1 февраля 13% автобусов и маршруток не вышли на улицы Барнаула из-за морозов. Это немногим больше, чем в обычный теплый день, сообщили altapress.ru в транспортном комитете мэрии. Все трамваи и троллейбусы вышли на линию как положено.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Некоторые автобусы не смогли выехать в город из-за проблем с подачей воздуха в систему открывания дверей и тормозную систему. Транспортные средства постоят в гаражах, отогреются и неисправности уйдут, машины в течение дня выйдут на линию.

В целом перевозчики к этим морозам готовились, потому что в такие дни они зарабатывают больше, чем обычно. В частности, не было проблем с выпуском автобусов на пригородные маршруты, подчеркнули в мэрии.

Межмуниципальные перевозчики отменили 37 рейсов из барнаульского автовокзала, рассказал директор предприятия Алексей Богданов. Это около 15% от общего количества. Так, не состоятся отдельные рейсы в Тальменку, Петропавловское, Томск, Красноярск, Усть-Каменогорск, Рубцовск и Республику Алтай.

По его словам, перевозчики отказываются выходить на линию в мороз из соображений безопасности.

Напомним, 1 февраля в районе Калманки замерз автобус с 36 пассажирами, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск.

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