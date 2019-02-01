В Барнауле и по краю из-за морозов часть автобусов не вышли на линию

Утром 1 февраля 13% автобусов и маршруток не вышли на улицы Барнаула из-за морозов. Это немногим больше, чем в обычный теплый день, сообщили altapress.ru в транспортном комитете мэрии. Все трамваи и троллейбусы вышли на линию как положено.