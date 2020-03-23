В Барнауле на перекрестке перевернулась иномарка

Со слов свидетелей, Toyota Ipsum завершал маневр, а водитель на темном авто выехал на «зеленый».
На месте работают сотрудники полиции и аваркома.
Выясняются все обстоятельства.
Утром 23 марта на пересечении ул. 50 лет СССР и Георгиева не разъехались два легковых автомобиля. В результате ДТП один из них оказался на боку. Фотографии в соцсети опубликовали очевидцы аварии.
Со слов свидетелей, Toyota Ipsum завершал маневр, а водитель на темном авто выехал на «зеленый».
На месте работают сотрудники полиции и аваркома.
Выясняются все обстоятельства.
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