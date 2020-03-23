Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле на перекрестке перевернулась иномарка

Утром 23 марта на пересечении ул. 50 лет СССР и Георгиева не разъехались два легковых автомобиля. В результате ДТП один из них оказался на боку. Фотографии в соцсети опубликовали очевидцы аварии.

Автомобиль перевернулся на перекрестке.
Автомобиль перевернулся на перекрестке.
"Инцидент Барнаул"

Со слов свидетелей, Toyota Ipsum завершал маневр, а водитель на темном авто выехал на «зеленый».

На месте работают сотрудники полиции и аваркома.

Выясняются все обстоятельства.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость