В Барнауле иномарка сбила женщину на переходе и врезалась в другой автомобиль

Утром 22 апреля на улице Власихинской сбили пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул». По данным городской Госавтоинспекции, автомобиль Nissan Tiida наехал на женщину, а затем врезался в стоящий автомобиль Toyota Vitz.

За рулем Nissan Tiida находилась 20-летняя девушка.

В аварии пострадала 43-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

ДТП в Барнауле на Власихинской 22 апреля «Инцидент Барнаул»

20 апреля в Барнауле в районе пересечения улицы Попова и Антона Петрова в ДТП попали бетомешалка и автокран. Пользователи отметили, что автомобили столкнулись под баннером, который гласит «Вы можете менять работу, город или страну, но пока не измените себя, вы будете привлекать те же самые обстоятельства».