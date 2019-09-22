В Барнауле иномарка улетела в столб

22 сентября на пересечении пр. Комсомольского и ул. Путиловской в Барнауле столкнулись две иномарки. Одна из них улетела в столб. Машина получила очень серьезные повреждения.

ДТП на пересечении пр. Комсомольского и ул. Путиловской.

Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» сообщают, что KIA Ceed двигался по встречной полосе перед столкновением.

«Просто секунды какие-то, очень сильные удары. Хорошо, что скорая через дорогу стояла», — сообщила одна из свидетельниц ДТП.

По данным очевидцев, пострадал водитель KIA, после оказания медпомощи, он якобы скрылся.

Также барнаульцы сообщили о ДТП по дороге в Фирсово. «У одной машины все подушки безопасности сработали, ее развернуло», — пишут в Barnaul22. Все живы, о пострадавших неизвестно.