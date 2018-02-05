В Барнауле иномарка врезалась в автомобиль такси

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Сухэ-Батора и Георгиева. По их словам, водитель Renault не уступил дорогу автомобилю Toyota, поэтому и произошло столкновение.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.

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