В Барнауле легковушка врезалась в автобус у остановки

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Северо-Западной. Иномарка врезалась в пассажирский автобус недалеко от остановки. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информации об этом ДТП.

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