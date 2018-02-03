В Бийске Toyota врезалась в рейсовую "Газель"

Авария в Бийске. Фото : Владислав Жданов в vk.com/incident_22. Авария в Бийске. Фото : Владислав Жданов в vk.com/incident_22. Авария в Бийске. Фото : Владислав Жданов в vk.com/incident_22.

Авария произошла на улице Советская, в районе дома 195, около 9 утра.

В ведомстве уточнили, что водитель Toyota Corolla Fielder двигался по улице Советская. Он выехал на "встречку" и столкнулся с "ГАЗель NEXT", маршрута №23.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. На месте им оказали помощь. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

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