В Бийске Toyota врезалась в рейсовую "Газель"

3 февраля в Бийске водитель Toyota Corolla Fielder врезался на "встречке" с пассажирской "Газелью". В результате столкновения три пассажира автобуса пострадали. Об этом сообщает ГИБДД России по Алтайскому краю.
Авария произошла на улице Советская, в районе дома 195, около 9 утра.
В ведомстве уточнили, что водитель Toyota Corolla Fielder двигался по улице Советская. Он выехал на "встречку" и столкнулся с "ГАЗель NEXT", маршрута №23.
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. На месте им оказали помощь. Госпитализация не потребовалась.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.
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