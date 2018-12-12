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В Барнауле ищут водителей, которые сбили девушку и пожилую женщину

В Барнауле 25 октября и 6 ноября сбили пешеходов. После ДТП водители уехали, сообщает ГИБДД города.

Скорая помощь. Барнаульцы.
Скорая помощь. Барнаульцы.
Анна Зайкова

6 ноября утром на улице Юрина, 225 автомобиль сбил девушку 1999 года рождения. ГИБДД Барнаула разыскивает автомобиль «Тойота Раф 4» в кузове белого цвета, 2012−2018 годов выпуска.

Ранее, 25 октября, на улице Советской Армии, 85 автомобиль сбил женщину 1953 года рождения. За это правонарушение ищут автомобиль иностранного производства в кузове темного цвета.

Всех, кто что-либо знает об этих ДТП, просят сообщить по тел. розыска: 393−605, 393−548 либо по тел. дежурной части: 391−090, 393−555, или 02.

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