В Барнауле ищут водителя, который сбил девушку и уехал

Авария произошла в 18:30 на улице Кутузова, 130. Автомобиль сбил 25-летнюю девушку и уехал.
В результате ДТП пешеход получила травмы, ей оказали помощь. Госпитализация не потребовалась
Полицейские ищут автомобиль светлого цвета, тип кузова — универсал. Предположительно, номер «365». Известно, что машина ехала по направлению от шоссе Ленточный бор в сторону улицы Кутузова.
Всех, кто что-либо знает об этом ДТП просят звонить по телефонам: 393−605, 393−554, или 391−090, 393−555, или 02.
Напомним, вечером 22 октября на улице Кутузова также сбили 10-летнего мальчика.