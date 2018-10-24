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В Барнауле водитель сбил девушку и цинично скрылся

Жительница Барнаула Марина Дружилова просит помочь найти свидетелей ДТП, которое случилось вечером 22 октября на ул. Кутузова. Девушка написала в Barnaul 22, что ее подругу сбили на пешеходном переходе, а водитель авто повел себя крайне цинично.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

По сведениям горожанки, ДТП произошло с 18 до 19 часов на пешеходном переходе на повороте с Кутузова на Ленточный бор в районе дома-интерната сбили мою подругу. Водитель ехал на белом универсале, в госномере были цифры 365.

Марина Дружилова,
жительница Барнаула:

Водитель остановился, вышел из машины и забрал с дороги оторванное боковое зеркало, не подойдя к девушке, сел в машину и скрылся с места происшествия.

Девушка просит откликнуться всех, кто мог видеть случившееся и проезжал в этот период мимо — возможно, у кого-то осталась запись на видеорегистраторе. Горожанка отметила, что поток машин в это время двигался не слишком быстро, так как была пробка.

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