В России хотят ужесточить наказание за побег с места ДТП

МВД России предложило ужесточить уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие. Об этом сообщает газета «Известия».

В Алтайском крае отмечавший день рождения водитель врезался в столб и погиб.

Поправки ведомства предполагают, что беглецов с места аварий с тяжело ранеными нужно наказывать лишением свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погибли люди — то на 4−9 лет.

Сейчас уголовный кодекс предусматривает до 2 лет лишения свободы за оставление ДТП с ранеными и от 3 до 7 лет — с погибшими.

Кроме того, сейчас сбежавший с места аварии водитель считается трезвым, так как доказать обратное спустя некоторое время с помощью медэкспертизы невозможно. МВД предлагает наказывать автомобилистов беглецов также, как и пьяных.