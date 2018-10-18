Для расследования резонансного ДТП в Барнауле создали специальную группу

В Барнауле создали специальную следственную группу, которая занимается ДТП на проспекте Ленина , в котором погибли три человека. Об этом на своей странице в Facebook заявила Светлана Ляпунова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Светлана Ляпунова написала, что в пресс-службу поступает много запросов о смертельном ДТП на проспекте Ленина. Сотрудники видят большой резонанс, который вызвала авария.

Она отметила, что создали специальную группу, куда вошли самые опытные следователи

У каждого из них в активе — сложнейшие уголовные дела по ДТП. Идет расследование. По ходатайству следователя суд вынес решение об избрании меры пресечения. Фигурант заключен под стражу… Вся информация, которая может быть по закону представлена СМИ и общественности, с нашей стороны представляется, — сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Теперь в рамках расследования нужно получить результаты различных экспертиз и исследований, а также заключение о состоянии здоровья еще двух пострадавших в ДТП, которые сейчас находятся на лечении.

Есть такое понятие, как тайна следствия. Нам всем нужно с пониманием отнестись к этому. Любое разглашение информации может помешать следствию, в каких-то случаях даже «сработать» на смягчение наказания. Поэтому, понимая все, что происходит в обществе, разделяя горе близких погибших, обращаемся с просьбой — набраться терпения и дождаться судебный процесс. Только тогда мы сможем получить ответы на те вопросы, которые нас всех сегодня волнуют. Я так же, как и мои коллеги журналисты, надеюсь на то, что процесс будет гласным. Виновник должен нести наказание по закону, — написала она

Светлана Ляпунова также отметила, что видела петицию, которую создали барнаульцы.

Чем на это должна отреагировать полиция? Безусловно, максимально объективным и всесторонним расследованием уголовного дела, — сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, в Барнауле 18 октября состоялась церемония прощания с погибшими в этой аварии. Выжившие в ДТП пассажир и водитель Renault по-прежнему находятся в больнице, они в тяжелом состоянии.