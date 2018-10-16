Жители Алтая подписывают петицию к МВД, требуя покарать виновника смертельного ДТП в Барнауле

«Требуем наказать максимально строго виновника аварии». С таким заголовком на сайте Change.org 16 октября появилась петиция от жителей Алтайского края, которые требуют от Министерства внутренних дел привлечь к ответственности человека, виновного в смертельном ДТП , которое произошло 15 октября на проспекте Ленина. В этой аварии погибла молодая женщина и две девочки трех и пяти лет от роду. Предполагаемый виновник трагедии был пьян.

В петиции жители края опасаются, что ехавший за рулем BMW X6 человек, машина которого проехала на красный свет светофора и врезалась в Renault Scenic, в котором ехали те самый женщина и девочка, а также два мужчины, за жизнь которых борются врачи, сможет избежать отвественности. Поэтому подписанты требуют от полиции:

1. Мы нижеподписавшиеся, требуем открытого процесса над виновником аварии Александром Руденко с допуском общественности на процесс, что бы никакие связи не могли позволить избежать уголовный ответственности за это преступление. 2.Усиление патрулирования наиболее аварийных участков центральных улиц в вечернее и ночное время, это уже не первая такая авария. 3. Инициирование депутатами и местной властью инициативы об усилении уголовной ответственности, за езду в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и с конфискацией имущества, в пользу потерпевших, хотя понятно никакую жизнь деньгами не вернуть.

В настоящий момент петицию подписали уже более 100 человек.