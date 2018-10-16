В Барнауле погибли женщина и две девочки. Полиция рассказала подробности аварии с BMW X6

15 октября на проспекте Ленина в Барнауле произошла смертельная авария , в которой погибли 34 летняя женщина и две маленькие девочки — трех и пяти лет от роду, сообщили в краевом управлении МВД. Предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля BMW X6 — был пьян.

Авария произошла в 23:05 на перекрестке с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Как рассказали в полиции, водитель 33-летний BMW X6 ехал по проспекту Ленина в сторону речвокзала. В это время по улице Анатолия двигался второй автомобиль в сторону Комсомольского проспекта. BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic

Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. В эту же больницу госпитализированы водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести. 33-летней женщине, ехавшей на на пассажирском сидении в BMW, оказана медицинская помощь на месте.

Пьяный водитель немецкого автомобиля не пострадал. В настоящее время он задержан. По данным источников altapress.ru, водитель имеет отношение к энергетической сфере, торгует топливом. Проживает в Барнаульской Рублевке.