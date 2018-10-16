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Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП с участием BMW в Барнауле

Двоих мужчин, которые пострадали в резонансном ДТП в Барнауле, прооперировали. Они по-прежнему находятся в больнице, пишет «Катунь 24».

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Пострадавшие — водитель Renault Scenic и его пассажир. Мужчины находятся в отделении тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Другие подробности неизвестны.

Напомним, водитель BMW X6, который проехал на запрещенный сигнал светофора и стал виновником смертельного ДТП в Барнауле, в этом году 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. В ведомстве отмечают, что водитель BMW отказался от медосвидетельствания на месте аварии. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Что известно о ДТП

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул, 15 октября 2018 года.
ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул, 15 октября 2018 года.
опубликовано на vk.com/barneos22

Авария произошла в 23:05 на перекрестке с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic.

Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW X6 ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался второй автомобиль в сторону Комсомольского проспекта. BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic.

Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка, которая была в Renault. Еще два пассажира этого автомобиля — 34-летняя женщина и ее 3-летняя дочь — скончались от полученных травм в больнице. Также госпитализированы водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести. 33-летней женщине, ехавшей на пассажирском сидении в BMW, оказана медицинская помощь на месте. Виновник аварии не пострадал.

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