Виновник ДТП с тремя погибшими в Барнауле за год превышал скорость 8 раз

Водитель BMW X6, который проехал на запрещенный сигнал светофора и стал виновником смертельного ДТП в Барнауле, в этом году 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что всего в 2017—2018 годах мужчина привлекался к административной ответственности 10 раз.

По данным источников altapress.ru в правоохранительных органах, за рулем BMW X6 был 33-летний Александр Руденко. Как следует из открытых данных, он гендиректор и один из соучредителей «Алтайской энергетической компании».

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. Назначили проведение экспертиз и исследований. Водитель BMW отказался от медосвидетельствания на месте ДТП. За это его привлекли к ответственности.

Расследование резонансного ДТП поставлено на контроль руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю, — сообщают в ведомстве.

Что известно о ДТП

Авария произошла в 23:05 на перекрестке с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW X6 ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался второй автомобиль в сторону Комсомольского проспекта. BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic.

Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. В эту же больницу госпитализированы водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести. 33-летней женщине, ехавшей на пассажирском сидении в BMW, оказана медицинская помощь на месте.