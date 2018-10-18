Цветы и игрушки: как в Барнауле простились с жертвами громкого ДТП на проспекте Ленина

В Барнауле 18 октября состоялась церемония прощания с погибшими в ДТП на проспекте Ленина . Проводить в последний путь Юлию Нагорневу и ее трехлетнюю дочь пришли сотни барнаульцев.

Прощание с погибшими в ДТП на проспекте Ленина в Барнауле.

Церемония проходила в ритуальном зале на улице Аносова. У подъезда к зданию образовалась пробка, но автомобилисты не сигналили, а ждали, пока проедут все участники движения. Большинство горожан оставляли машины неподалеку и шли пешком. В руках у барнаульцев были цветы и игрушки.

Прощание с погибшими в ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Константин Санталов

На улице перед входом в ритуальный зал горожане стояли группами и ждали возможности зайти внутрь. Многие прятали красные глаза под темными очками, обнимали друг друга и держались за руки.

Прощание с погибшими в ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Константин Санталов

Пожилого мужчину пыталась успокоить жена, но он плакал все сильнее.

«Что они успели увидеть за свою жизнь? Почему ушли так рано? Где справедливость?» — повторял мужчина.

Когда пенсионер немного пришел в себя, женщина взяла под руку. Вместе они пошли в сторону остановки.

Перед входом в ритуальный зал стояла длинная очередь: в душном помещении толпились десятки людей. Через открытой дверь было слышно, как священник отпевает погибших.

Прощание с погибшими в ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Константин Санталов

Одна из женщин почувствовала себя плохо и, покачиваясь, вышла на улицу. Рядом обсуждали ДТП и то, как можно помочь семье.

«Еще вчера подошла к родственникам погибших и спросила, что можно сделать. Они будто меня не поняли, стояли, как в прострации. Конечно, такое горе, кошмар», — шептала горожанка в темном платке.

Постепенно в ритуальный зал заходило все больше людей. Они клали цветы и игрушки, крестились. Над двумя гробами, большим и маленьким, висела фотография с черной лентой. На снимке улыбались мама и дочь.

В толпе у входа многие обсуждали, что может грозит виновнику аварии Александру Руденко. Барнаульцы переживали, что он попытается уйти от ответственности.

«Главное, чтобы не смогли замолчать эту трагедию. Погибших не вернуть, но пусть виновный понесет строгое наказание, хлебнет сполна», — говорил один из мужчин.

Кто-то из присутствующих успокоил барнаульца, сказав, что если проститься пришло так много людей, то замять дело точно не получится

Утром в другом ритуальном зале на улице Аносова простились с пятилетней девочкой, которая также погибла в этой аварии.

Прощание с погибшими в ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Константин Санталов

Напомним, выжившие в ДТП пассажир и водитель Renault по-прежнему находятся в больнице, они в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов.