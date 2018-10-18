Лихач на BMW X6 предложил оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП

Заседание длилось полтора часа. На нем и выяснилось, с какой скоростью ехал BMW X6 на красный свет. Также стало известно, что есть свидетели, которые видел как Руденко с женой выпивали в ресторане. Напомним, когда на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, от медицинского освидетельствования водитель отказался.
Максим Кейш,
помощник прокурора Октябрьского района Барнаула:
Имеются показания свидетелей, которые показали, что непосредственно перед совершением ДТП он употреблял алкогольные напитки.
Следствие и прокуратура требовала самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Сторона защиты просила домашний арест или залог.
В суде Александра Руденко защищал уже известный по аналогичному делу в Барнауле адвокат Александр Марченко. Он отставил интересы другого гонщика на BMW Алексея Бикташева
Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.
Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.