Лихач на BMW X6 предложил оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП

Скорость BMW X6, за рулем которого сидел Александр Руденко, была больше 100 км/час. Об этом рассказали в ходе заседания суда по выбору меры пресечения для виновника смертельного ДТП на проспекте Ленина, пишут «Вести Алтай». В суде Руденко во всем сознался и предложил оказать пострадавшим посильную помощь.

Заседание длилось полтора часа. На нем и выяснилось, с какой скоростью ехал BMW X6 на красный свет. Также стало известно, что есть свидетели, которые видел как Руденко с женой выпивали в ресторане. Напомним, когда на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, от медицинского освидетельствования водитель отказался.

Максим Кейш,

помощник прокурора Октябрьского района Барнаула:

Имеются показания свидетелей, которые показали, что непосредственно перед совершением ДТП он употреблял алкогольные напитки.

Следствие и прокуратура требовала самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Сторона защиты просила домашний арест или залог.

В суде Александра Руденко защищал уже известный по аналогичному делу в Барнауле адвокат Александр Марченко. Он отставил интересы другого гонщика на BMW Алексея Бикташева

Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.